Najlepszy street food na świecie. Na czele rankingu "danie, o którym zapomniał kucharz"

To rodzaj warstwowego, złotobrązowego pszennego chleba pieczonego w ghee, czyli klarowanym maśle. Często podaje się go z ziemniakami, kalafiorem, czosnkiem, czasami również z ogórkami, jogurtem czy mięsem z warzywami. Niektórzy parathę zanurzają w herbacie, można ją jeść też bez dodatków. Zwykle spożywana jest na śniadanie. Oprócz Indii paratha popularna jest też w Pakistanie , skąd pochodzi, czy w Bangladeszu .

Istnieje wiele różnych odmian tych wietnamskich kanapek, ale łączy je wspólny składnik - chrupiąca francuska bagietka, która została przywieziona do Wietnamu w okresie kolonialnym. Dodatki mogą być zróżnicowane - kanapki wypełnia się różnymi rodzajami mięs, na przykład kurczakiem, wieprzowiną czy wołowiną, ale i wędlinami lub owocami morza, a także warzywami, na przykład ogórkiem, wraz z dodatkami takimi, jak chili, kolendra, czosnek i majonez.

To meksykańskie danie, pochodzące ze stanu Michoacán. Dosłownie tłumaczy się je jako "małe kawałki mięsa". Zrobione jest z wieprzowiny duszonej, pieczonej lub wolno gotowanej przez kilka godzin, a następnie podgrzanej, aby uzyskać chrupkość na zewnątrz. Podaje się je z tortillą w towarzystwie salsy, fasolki, guacamole, limonki lub świeżych warzyw.

To tradycyjne danie w Meksyku, a jego historia sięga XVIII wieku. Są to cienkie tortille zawinięte z różnymi dodatkami. W stanie Sonora je się klasyczne carne asada, czyli tacosy z grillowanymi plastrami mięsa, salsą, cebulą, guacamole i plastrem limonki. Z kolei w stanie Baja głównym składnikiem jest smażona ryba, kapusta i sos majonezowy.

To hiszpańskie grillowane sardynki, których tradycja sięga XIX wieku. Dziś zazwyczaj przyrządza się je poprzez nabicie kilku sardynek na specjalny pręt, doprawienie ich solą i grillowanie na otwartym ogniu. Gdy sardynki się upieką i zyskają złocisty kolor, skrapla się je oliwą z oliwek i sokiem z cytryny.

Karaage to nazwa techniki gotowania, w której małe kawałki mięsa, przeważnie kurczaka, ale także ryby, marynuje się, obtacza w mące i smaży na głębokim tłuszczu. Mają formę popularnych nuggetsów i zazwyczaj podaje się je z kawałkami cytryny i majonezem. Przyrządzone w ten sposób przysmaki są soczyste w środku i chrupiące na zewnątrz.

Tradycyjny malezyjski przysmak, choć uważa się, że został przywieziony z Indii. To maślany chlebek przyrządzany z cienko rozwałkowanego, a następnie wielokrotnie złożonego i usmażonego ciasta. Jego struktura jest jednocześnie chrupiąca i puszysta. Zazwyczaj podaje się go w tradycyjnej okrągłej formie jako dodatek do curry.