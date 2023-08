20 najlepszych plaż dla nudystów. Dwie z nich blisko Polski

Nudyści z Hiszpanii domagają się zakazu wstępu na swoje plaże przez osoby w ubraniach. Jak twierdzą, to przejaw "dyskryminacji", a obecność osób w kostiumach sprawia, że czują się oni niekomfortowo. Jeśli im się uda, podobne, formalne zakazy mogą pojawić się także w innych państwach znanych z opalania nago. Przy tej okazji prezentujemy listę najlepszych plaż dla nudystów na świecie - wśród nich dwie blisko Polski.

O liście otwartym Federacji Katalońskich Nudystów i Naturystów do lokalnych władz w piątek poinformował brytyjski "Guardian". Wezwano w nim do rozwiązania problemu "dyskryminacji, której nudyści doświadczają na plażach w Katalonii". Jak argumentują, nudyści i naturyści od zawsze starali się unikać publicznych plaż, aby uszanować pozostałych plażowiczów. Teraz jednak obserwują coraz częstsze przypadki, gdy to na plaże nudystów przychodzą ubrani ludzie. Jak twierdzą, osoby te nie tylko nie rozbierają się na ich plażach, ale też często przyglądają się nagim osobom, a nawet robią im zdjęcia.

Katalońskie władze nie odpowiedziały jeszcze na skierowany do nich list. Jeżeli jednak zasady korzystania z plaż nudystów zostałyby prawnie sformalizowane, podobnych działań można by było spodziewać się także na plażach dla nudystów w innych państwach. Na plażach takich od zawsze obowiązywał zakaz noszenia ubrań czy robienia zdjęć, często łamanie tych zasad nie groziło jednak żadnym mandatem czy grzywną.

Plaże dla nudystów blisko Polski

Tymczasem opalanie nago nie traci na popularności, a zestawienie 20 najlepszych plaż dla nudystów w maju przygotowała stacja CNN we współpracy z Nickym Hoffmanem z amerykańskiego Stowarzyszenia Naturystycznego (Naturist Society). Na liście nie ma polskich kąpielisk, ale jest kilka znajdujących się blisko naszego kraju oraz w miejscach popularnych wśród polskich turystów.

W zestawieniu znalazła się nadbałtycka plaża dla nudystów w litewskiej Nidzie. W linii prostej plaża ta znajduje się zaledwie ok. 100 kilometrów od Polski, położona jest jednak po drugiej, północnej stronie Obwodu Królewieckiego. "Chłodne Morze Bałtyckie może nie wydawać się najbardziej oczywistym miejscem do kąpieli nago. Ale ta wspaniała plaża na długiej, piaszczystej Mierzei Kurońskiej to jedno z najbardziej malowniczych miejsc w Europie" - tak autorzy listy zachwalają litewskie kąpielisko.

Inna uwzględniona w zestawieniu plaża znajdująca się blisko polskich granic to Buhne 16 na niemieckiej wyspie Sylt. CNN zauważa, że to miejsce również nie należy do najcieplejszych, a średnia temperatura wody w lecie wynosi tam zaledwie 17 stopni. Jednocześnie jednak zwraca uwagę, że to najlepsze miejsce do opalania się bez ubrań na całym niemieckim wybrzeżu.

Najlepsze plaże dla nudystów w Europie

W zestawieniu znalazło się jeszcze pięć innych plaż z Europy. Wśród nich plaża Nugal, znajdująca się obok popularnej wśród polskich turystów chorwackiej miejscowości Makarska. "Otoczona stromymi klifami i zacieniona przez sosny plaża leży naprzeciwko wyspy Brač. Dotrzeć można na nią wąską ścieżką, która zdaje się być odpowiednia raczej dla kóz, niż dla ludzi szukających nagiego odpoczynku nad Adriatykiem" - przyznaje CNN.

Ponadto wyróżniono Czerwoną Plażę na greckiej Krecie, Platja des Cavallet na hiszpańskiej Ibizie, plażę Cap d'Agde na francuskiej riwierze oraz Spiaggia di Guvano we włoskiej Vernazzy.

Plaże dla nudystów na świecie

Pozostałe plaże, które wyróżnili autorzy listy to: Playa Naturista Chihuahua (Urugwaj), Little Palm Beach (Nowa Zelandia), Moshup Beach (USA, Massachusetts), Black's Beach (USA, Kalifornia), Lady Bay Beach (Australia), Wreck Beach (Kanada), Anse de Grande Saline (Saint-Barthélemy), Little Beach (USA, Hawaje), Mpenjati Beach (RPA), Playa Zipolite (Meksyk), Metsoke Dragot (Izrael) i Haulover Beach Park (USA, Floryda).

