Tak zapamiętamy rok 2022. Najlepsze memy mijających dwunastu miesięcy

Zabawne, inteligentne, ale też czasem przygnębiające i skłaniające do refleksji - rok 2022 obfitował w wydarzenia na świecie, które nie uszły uwadze twórcom memów. Idąc tropem brytyjskiego "The Economist", wybieramy te z nich, które sporo mówią o tym, co przeżywaliśmy w ostatnich miesiącach.

Rok 2022 przejdzie do historii jako ten, w którym Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę, a Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin nie schodzili z pierwszych stron gazet i czołówek portali. Z kolei Wielka Brytania po "odzyskaniu kontroli" - co miało być skutkiem brexitu - wydawała się kontrolę zupełnie tracić, gdy w ciągu siedmiu tygodni na jej czele kolejno stało trzech premierów. W Iranie doszło do protestów na dawno niewidzianą skalę po śmierci Mahsy Amini. Elon Musk przejął Twittera i kolejnymi decyzjami wywoływał zdumienie użytkowników serwisu. A w grudniu Katar gościł cały świat na Mundialu 2022, gdzie Argentyna z Messim na czele wprawiła kibiców w prawdziwą euforię. Wszystko to inteligentnie, celnie, często złośliwie komentowali twórcy memów.

Putin i Macron - spotkanie przy ośmiometrowym stole

W lutym, po tym jak Rosja rozmieściła ponad 100 tysięcy żołnierzy wzdłuż granicy z Ukrainą, Władimir Putin spotkał się na Kremlu z Emmanuelem Macronem. Prezydent Francji miał próbować przekonać prezydenta Rosji do deeskalacji konfliktu. Bez rezultatu. Niezależna prasa na niecałe dwa tygodnie przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę odnotowała, że Macron odleciał z Moskwy praktycznie "z niczym". Uwagę komentatorów przykuł stół o długości ponad ośmiu metrów, przy którym prezydent Rosji ugościł prezydenta Francji.

"Putin, którego propaganda często przedstawia jako macho, wyglądał śmiesznie" - ocenił "The Economist", zamieszczając w swoim zestawieniu memów roku fotomontaż, na którym prezydent Rosji gra z Macronem w badmintona przy rekordowo długim stole. Mebel stał się inspiracją dla wielu żartów. Jeden z nich ukazywał postaci z "Alicji w Krainie Czarów" zajmujące puste miejsca między Macronem a Putinem, inny Chrystusa i dwunastu apostołów z "Ostatniej Wieczerzy" Leonarda da Vinci. Jeszcze inny - parę tancerzy baletowych tańczących na blacie. Symboliczną wymowę miał stół zmieniony w huśtawkę.

Will Smith na ceremonii rozdania Oscarów

Aktor Will Smith zszokował światową opinię publiczną, uderzając w twarz Chrisa Rocka podczas ceremonii rozdania Oscarów. Była to reakcja na żart komika z wyglądu Jady Pinkett Smith, żony Willa Smitha, która od lat choruje na łysienie plackowate.

Gwiazdor przeprosił później Rocka, jednak nie ominęły go konsekwencje: dostał zakaz udziału przez 10 lat w jakichkolwiek wydarzeniach organizowanych przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej, w tym w gali rozdania Oscarów. Wideo przedstawiające cios obejrzano 59 milionów razy w ciągu 24 godzin. Wykonane wówczas zdjęcie zainspirowało twórców dziesiątków memów.

Protesty w Iranie

22-letnia Mahsa Amini zmarła w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach po tym, jak została zatrzymana przez irańską policję moralności z powodu stroju, który zdaniem funkcjonariuszy nie zasłaniał dostatecznie włosów kobiety. To wydarzenie wywołało w Iranie protesty na niespotykaną skalę. Do połowy grudnia zginęły co najmniej 473 osoby, a ponad 18 tysięcy zostało aresztowanych.

Na nagraniach publikowanych w sieci widać, jak niektóre z kobiet zdejmują i rzucają na ziemię hidżaby. Część Iranek w ramach protestu zdecydowało się ściąć włosy. Ta forma buntu została utrwalona przez artystów na grafice, która stała się memem. Przedstawia kobietę wyczesującą z włosów mężczyzn w turbanach. "Dzieła sztuki ukazują odwagę protestujących, pośród których jest wiele młodych kobiet, przeciwstawiających się irańskiemu teokratycznemu reżimowi" - podkreśla "The Economist".

Wojna w Ukrainie

Ukraina broni się przed atakiem Rosji na każdy możliwy sposób, a humor jest uważany za ważną broń w walce z kremlowską propagandą. Ukraińcy - także za pośrednictwem oficjalnych profili swojego kraju w mediach społecznościowych - rozpowszechniali grafiki i memy, które punktowały i wyśmiewały m.in. nieudolność rosyjskich sił zbrojnych. Częstym tematem memów było zatonięcie krążownika Moskwa i zniszczenie Mostu Krymskiego.

Wiele memów porusza kwestię ogłoszonej przez Władimira Putina we wrześniu częściowej mobilizacji, zwłaszcza żartując z mężczyzn, którzy zdecydowali się wówczas na pośpieszną ucieczkę za granicę. Ukraińcy punktowali też niekonsekwencję Rosjan, oskarżających Zachód o zepsucie moralne i wrogość wobec ich kraju, a jednocześnie oburzających się z powodu zawieszenia umowy o ułatwieniach wizowych z krajami Unii Europejskiej.

Ukrainki i Ukraińcy za pomocą sztuki wyrażali też uznanie dla własnych sił zbrojnych. "Ukraińscy obrońcy, dziękujemy za każdy kolejny dzień w wolnej i niepodległej Ukrainie!" - brzmi opis jednej z grafik opublikowanych na oficjalnej stronie Ukrainy na Instagramie.

Premier Wielkiej Brytanii i sałata lodowa

Dobiegający końca rok obfitował w kryzysy polityczne w Wielkiej Brytanii. W ciągu zaledwie siedmiu tygodni na fotelu premiera zasiadały trzy osoby. Boris Johnson pełnił funkcję szefa rządu do 6 września. Zastąpiła go Liz Truss, która 20 października ogłosiła swoją dymisję. Pięć dni później premierem został Rishi Sunak. Brytyjczycy wydawali się nie tracić poczucia humoru. W październiku, tuż po rezygnacji Truss ze stanowiska premier rządu Zjednoczonego Królestwa, światowe media obiegło zdjęcie sałaty lodowej.

Wszystko rozpoczęło się od artykułu w "The Economist", w którym określono Truss mianem "Lodowej Damy", czyli po angielsku "The Iceberg Lady". Dziennikarze "Daily Star" skojarzyli ten przydomek z angielską nazwą sałaty lodowej (iceberg lettuce - red.) i postanowili sprawdzić, co będzie trwalsze: zachowujące świeżość ok. 10 dni warzywo czy kadencja szefowej rządu. Truss ustąpiła ze stanowiska premiera 20 października, a więc w siódmym dniu pojedynku. Gdy tylko powiadomiła o swojej dymisji, jej zdjęcie na wciąż prowadzonej przez "Daily Mail" transmisji zostało zakryte. Na stole pojawił się za to szampan na cześć zwycięzcy, czyli sałaty.

Elon Musk: umywalka, Twitter i łóżka

Jak co roku ostatnio, głośno było również o jednym z najbogatszych ludzi świata, Elonie Musku. Tym razem między innymi za sprawą zakupu Twittera i zapowiedzi wprowadzenia zmian na platformie. Komentowane w sieci były najpierw zapowiedzi zakupu, potem próby wycofania się z niego, zwolnienia kluczowych pracowników, przywracanie ich na stanowiska, kontrowersyjne próby "zreformowania" serwisu, deklaracje, że pracownicy muszą się przygotować na harówkę 15 godzin na dobę albo mogą odejść… Twórców memów inspirowały też zdjęcia łóżek przygotowanych w biurach pracowników Twittera czy samego Muska, wnoszącego umywalkę do siedziby firmy.

Niektóre memy udostępniał na swoim koncie na Twitterze sam miliarder.

Mundialowe emocje

Najważniejszym wydarzeniem sportowym dobiegającego końca roku były mistrzostwa świata w piłce nożnej w Katarze. Śledztwo dziennika "The Guardian" wykazało, że przy budowie infrastruktury koniecznej do rozegrania turnieju życie straciło ponad 6,5 tysiąca robotników z Azji Południowej. W czasie mundialu i po nim nie zabrakło jednak głosów pozytywnie oceniających organizację mistrzostw.

Największą gwiazdą mistrzostw był Lionel Messi. Post napastnika Argentyny ze zdjęciami z finału mistrzostw świata w Katarze w ciągu niespełna dwóch dni zyskał ponad 56 milionów polubień na Instagramie i stał się wpisem z największą liczbą "lajków" w historii tej platformy. Wyjątkowo wdzięcznym tematem memów okazało się jednak inne zdjęcie: przedstawiające Messiego śpiącego z pucharem świata.

