Ranking najlepszych potraw i kuchni świata. W czołówce słynne polskie danie

Departament Stanu USA i Unia Europejska wezwały do złagodzenia napięć między Serbią a Kosowem i "podjęcia bezwarunkowych kroków zmierzających do deeskalacji". MSZ Niemiec ogłosiło, że jest "głęboko zaniepokojone napięciem w północnym Kosowie". Rzecznik tego resortu Christofer Burger stwierdził, że "nacjonalistyczna retoryka, którą od kilku tygodni słyszymy z Serbii, jest całkowicie nie do zaakceptowania".