Najbardziej śmiercionośne wirusy naszych czasów. Każdego roku zbierają tragiczne żniwo

czytaj dalej

W całej Europie szaleje drożyzna, a turyści szukają sposobów na cięcie wakacyjnych kosztów. Za budżetową alternatywę dla urlopu w hotelu uchodzą wczasy w kamperze. Wystarczy jednak szybka kalkulacja, by zdać sobie sprawę, że wynajem takiego pojazdu plus koszty benzyny plus opłaty na kempingach to duży wydatek. Z kolei zakup kampera to inwestycja, która zwraca się nawet po kilkudziesięciu latach.