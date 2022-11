Bizneswoman, piosenkarka, modelka, mistrzyni twerku. Kim są polskie WAGs, czyli żony i partnerki kadrowiczów?

Partnerki piłkarzy reprezentacji Polski przy okazji wielkich turniejów zawsze przyciągają uwagę mediów i kibiców, nie inaczej jest przed mundialem w Katarze. Którzy kadrowicze najdłużej są żonaci? Który z nich ma zagraniczną partnerkę? Niektóre same odnoszą sukcesy. Przedstawiamy polskie WAGs.

Termin WAGs został stworzony przez brytyjską prasę bulwarową jako skrót od określenia Wives and Girlfriends (z ang. - żony i dziewczyny - red.). Rozpowszechnił się 20 lat temu, w czasach niezwykle medialnego związku Davida i Victorii Beckhamów, i odnosił się do partnerek angielskich piłkarzy. Media na Wyspach spopularyzowały go przed mistrzostwami świata w 2006 roku, później został on podchwycony przez dziennikarzy i kibiców w innych krajach. Chętnie używany jest zwłaszcza w okolicach mundiali. Nic dziwnego, że przed mistrzostwami w Katarze w centrum zainteresowania są również polskie WAGs.

Anna Lewandowska

Pod względem rozpoznawalności Anna Lewandowska jest bezapelacyjnym numerem jeden wśród żon, partnerek i dziewczyn polskich piłkarzy. Ale znana jest nie tylko jako żona najpopularniejszego z nich. Anna Lewandowska jest marką samą w sobie. Od lat sygnuje swoim nazwiskiem kilka przedsięwzięć z branży fitnessowo-lifestyle’owej. Jej instagramowy profil Healthy Plan by Ann obserwuje ponad 4,5 miliona użytkowników.

Z najlepszym polskim piłkarzem Anna Lewandowska - wówczas jeszcze Stachurska - poznała się, gdy oboje byli nastolatkami. Połączył ich sport - on grał w piłkę, ona trenowała karate, zdobywając wiele medali na mistrzostwach Polski, Europy i świata. Pobrali się w 2013 roku, gdy Lewandowski był napastnikiem Borussii Dortmund. Do dziś doczekali się dwóch córek - pięcioletniej obecnie Klary i o trzy lata młodszej Laury.

Marina Łuczenko-Szczęsna, żona Wojciecha Szczęsnego

Urodzona w ukraińskiej Winnicy Marina w wieku dwóch lat przeniosła się wraz z rodzicami do Polski, skąd pochodzą jej przodkowie. Od najmłodszych lat rozwijała swój talent wokalny, uczęszczała do szkół muzycznych, w dzieciństwie brała udział w programach "Szansa na sukces" czy "Droga do gwiazd". Swój pierwszy album studyjny wydała w 2011 roku, łącznie ma w dorobku trzy krążki. W 2009 roku wystąpiła w "Tańcu z gwiazdami".

Bramkarza reprezentacji Polski poznała, gdy grał w Arsenalu Londyn i na co dzień mieszkał na Wyspach. A właściwie dała się poznać - Wojciech Szczęsny wyjaśnił w rozmowię z "Vivą", że Marinę po raz pierwszy zobaczył w internecie. Udało mu się zdobyć jej numer, a ona zgodziła się na kolację. Działo się to w 2014 roku, wtedy też rozpoczął się ich związek. Dwa lata później zostali małżeństwem. Mają czteroletniego syna Liama.

Celia Krychowiak (dawniej Jaunat), żona Grzegorza Krychowiaka

Żona Grzegorza Krychowiaka to w tej chwili jedyna "polska" WAG pochodząca z zagranicy (nie wiadomo bowiem nic o tym, aby urodzeni poza granicami naszego kraju Matty Cash i Nicola Zalewski byli z kimś związani - red.). Urodzona we Francji modelka po raz pierwszy zobaczyła polskiego piłkarza w salonie z luksusowym sprzętem do łazienek, w którym pracowała. On przyszedł tam jako klient i - jak przyznawała w wywiadach - od razu wpadł jej w oko. Przez wiele lat tworzyli związek, ślub wzięli pod koniec 2019 roku.

Agata Sieramska, partnerka Arkadiusza Milika

Lepiej znana jest pod pseudonimem Agatycze. Popularność zdobyła na Instagramie, gdzie od kilku lat aktywnie prowadzi profil o tej właśnie nazwie (obserwowany aktualnie przez prawie 140 tys. użytkowników). Zanim zaczęła publikować treści związane z treningami na siłowni i zdrowym odżywianiem, kojarzyć ją mogli fani rapu - przez kilka lat była partnerką warszawskiego rapera o pseudonimie W.E.N.A. Ich związek zakończył się ponad dwa lata temu. Z Arkadiuszem Milikiem Sieramska zaczęła spotykać się wiosną 2021 roku. Wcześniej napastnik Juventusu Turyn przez prawie 10 lat był partnerem modelki Jessiki Ziółek.

Marta Glik, żona Kamila Glika

Kamil Glik wziął ślub w 2011 roku, gdy większość jego reprezentacyjnych kolegów nawet nie znała swoich obecnych partnerek. Swoją wybrankę, Martę, środkowy obrońca poznał w szkole podstawowej. Podobno nie zaiskrzyło między nimi od razu, ba, w pierwszych latach znajomości późniejsi małżonkowie wzajemnie sobie dokuczali. Ale w gimnazjum zmienili podejście i od tamtej pory są razem. Doczekali się dwóch córek - 9-letniej Victorii i 3-letniej Valentiny.

Dominika Grosicka, żona Kamila Grosickiego

Stażem małżeńskim Kamil Grosicki - jako jedyny w kadrze - dorównuje Glikowi. Na ślubnym kobiercu skrzydłowy Pogoni Szczecin stanął wraz z Dominiką (wcześniej Karaszewską) w 2011 roku. Swoją obecną żonę piłkarz poznał kilkanaście lat temu, gdy grał w białostockiej Jagiellonii. Ona była wówczas w innym związku, ale "Grosik" przez kilka miesięcy cierpliwie czekał i obserwował rozwój sytuacji. W końcu zostali parą. W zeszłorocznej rozmowie w "Dzień dobry TVN" Grosicka wyznała, że piłkarz "urzekł ją swoją normalnością".

Przed poznaniem skrzydłowego Grosicka pracowała jako modelka, od ponad 10 lat zajmuje się głównie wychowywaniem dzieci - urodzonej w 2012 roku Mai i Marcela, jej syna z poprzedniego związku. Chętnie udziela się na Instagramie, gdzie regularnie zamieszcza filmiki z instrukcją wykonywania makijażu.

Dominika Robak, partnerka Kamila Grabary

Z bramkarzem Kamilem Grabarą, który rzutem na taśmę załapał się do kadry na mundial, Dominika Robak spotyka się od ponad trzech lat. W 2020 roku zakochani pochwalili się na Instagramie zaręczynami, ślubu do tej pory nie wzięli. Narzeczona golkipera jest modelką, współpracuje z zarówno polskimi, jak i zagranicznymi agencjami.

Claudia Kowalczyk, partnerka Jakuba Kiwiora

Jakub Kiwior, 22-letni środkowy obrońca włoskiej Spezii, związany jest ze starszą od siebie o osiem lat Claudią Kowalczyk (sama używa w mediach społecznościowych takiej pisowni imienia). Absolwentka Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach na kierunku dietetyka jest instruktorką twerku, czyli tańca polegającego na - w skrócie - rytmicznym potrząsaniu pośladkami. Dziewczyna Kiwiora ma na koncie spore sukcesy w tym sporcie: w 2017 roku wygrała konkurs Germany Twerk Competition, a rok później dotarła do półfinału mistrzostw Europy.

