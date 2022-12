16 procent szans na awans do ćwierćfinału. Mniej niż Polsce dano tylko jednej drużynie

16 procent prawdopodobieństwa, że Polacy pokonają Francuzów, 5 procent, że awansują do półfinału. Analitycy z Opta Analyst opublikowali zestawienie przedstawiające statystyczne szanse każdej z drużyn na zwycięstwa w kolejnych fazach mistrzostw świata w Katarze. Zebrane dane nie są szczególnie optymistyczne dla reprezentacji Polski słabiej od której oceniana jest tylko jedna drużyna. Analitycy wskazali również wyraźnego faworyta do triumfu w całym turnieju.

Szanse Polski na ćwierćfinał

W czwartek 1 grudnia na zwycięstwo z Francją analitycy dawali polskiej reprezentacji 16,77 proc. szans, z kolei Francuzom na wygranie z Polakami: 83,23 proc. Mniejsze szanse na awans do ćwierćfinałów niż Polsce przyznano tylko jednej drużynie: Australii , która o dalszy awans zmierzy się z Argentyną. Szanse na zwycięstwo tych drużyn w swoim kolejnym meczu oceniono odpowiednio na 11,97 proc. oraz 88,03 proc. Tym samym Argentyna, która w środę pewnie pokonała Polskę , jest stawiana jako zespół, który z największym prawdopodobieństwem awansuje do ćwierćfinałów.

Opta Analyst oszacowała również statystyczne szanse na awans Polaków do kolejnych faz rozgrywek. Jeżeli nasza reprezentacja pokona Francję i awansuje do ćwierćfinału, w kolejnych meczach będzie miała 5,34 proc. szans na awans do półfinału oraz 1,94 proc. na grę w finale. To mniej niż mają Stany Zjednoczone (2,91 proc.) czy Senegal (3,41 proc.), ale nadal więcej niż Australia (0,91 proc.). Prawdopodobieństwo polskiego zwycięstwa w całym turnieju i zdobycia tytułu mistrzów świata oszacowano natomiast na 0,54 proc. - jeszcze przed porażką z Argentyną było ono dwa razy wyższe i wynosiło 1 proc.