"Byłem kolegą Szczęsnego zanim to stało się modne". Internauci po meczu Polski z Argentyną

Polscy piłkarze przegrali mecz z Argentyną, ale mimo to awansowali do 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze. Wcześniej po raz drugi na tym mundialu rzut karny obronił Wojciech Szczęsny stając się głównym bohaterem naszego zespołu. Nie trzeba było długo czekać na reakcję internautów.

Polacy przegrali spotkanie z Argentyną 0:2 . Mimo to udało im się awansować do kolejnej fazy rozgrywek dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu niż również mająca 4 punkty reprezentacja Meksyku .

Największym bohaterem polskiego zespołu został Wojciech Szczęsny. Nie tylko popisał się wieloma fantastycznymi interwencjami w trakcie meczu, ale w pierwszej połowie obronił również rzut karny wykonywany przez Leo Messiego. Polski bramkarz doskonale wyczuł argentyńskiego gwiazdora i po raz drugi już na tym mundialu obronił "jedenastkę". Nic więc dziwnego, że to właśnie Szczęsnego dotyczy większość memów, które pojawiły się po meczu.

W humorystyczny sposób świetną grę Szczęsnego skomentował jego kolega z reprezentacji, Grzegorz Krychowiak. "Byłem kolegą Szczęsnego jeszcze przed tym, zanim to było modne" - napisał na swoim koncie na Twitterze publikując wspólne zdjęcie z polskim bramkarzem.

Internauci byli pod wrażeniem zwłaszcza spokoju i opanowania polskiego bramkarza. "Wojciech Szczęsny mówi argentyńskim piłkarzom by uspokoili się zanim jeszcze wykonali karnego" - podpisał zdjęcie profil SPORTbible.

Do opanowania Szczęsnego przy doskonałej obronie karnego nawiązano także na obserwowanym przez ponad milion użytkowników profilu make_life_harder na Instagramie.

Internautom nie umknęło też to, że w przeciwieństwie do Wojciecha Szczęsnego argentyński bramkarz nie miał z kolei zbyt wiele do roboty w trakcie meczu z Polską.