Kylian Mbappe, najszybszy piłkarz świata. Do pozostania we Francji przekonało go "kilka telefonów"

Kylian Mbappe to jeden z najlepszych, najdroższych i najszybszych piłkarzy świata. W niedzielnym meczu z Polską strzelił dwie bramki i stał się najmłodszym w historii zawodnikiem z dziewięcioma golami na mistrzostwach świata przed 24. rokiem życia. Choć na co dzień gra we francuskim Paris Saint-Germain, od zawsze był fanem Realu Madryt. Do pozostania we Francji namówił go sam Emmanuel Macron.

Kylian Mbappe to obecnie jeden z najlepszych i najdroższych piłkarzy świata. Zawodnik klubu Paris Saint-Germain we wczorajszym meczu Polska - Francja strzelił dwie bramki - w 74. i 91. minucie spotkania. Tym samym został pierwszym w historii piłkarskich mistrzostw świata zawodnikiem z dorobkiem dziewięciu goli przed ukończeniem 24. roku życia. Jak dotąd jest też liderem w klasyfikacji najlepszych strzelców mundialu w Katarze z wynikiem pięciu goli. W 2018 roku ogłoszono go natomiast najszybszym piłkarzem świata po tym, jak w jednym ze sprintów w meczu Francja - Argentyna osiągnął prędkość 38 km/h. Podczas niedzielnego meczu z Polską w 26. minucie meczu zmierzono mu prędkość 35 km/h.

Kylian Mbappe PAP/EPA - Noushad Thekkayil

Kylian Mbappe, fan Realu Madryt

Mbappe urodził się 20 grudnia 1998 roku w Paryżu. Jego ojciec pochodzi z Kamerunu, a matka z Algierii. W dzieciństwie opiekowała się nim pochodząca z Włoch niania Beatrice Riccardi, która wspomina, że piłkarz od zawsze był fanem Realu Madryt. - Daliśmy mu (na urodziny) koszulkę Rossoneri (klubu A.C. Milan - red.) i bardzo mu się podobała. Jednak (w swoich marzeniach) to był zawodnik Realu Madryt, więc wolałby dostać białą koszulkę. Odkąd miał siedem lat, mówił, że pewnego dnia będzie zawodnikiem grającym dla Realu Madryt. Śmialiśmy się, ale on to bardzo jasno artykułował - powiedziała kilka miesięcy temu w rozmowie z La Gazetta dello Sport.

Mbappe potwierdził w 2017 roku w rozmowie z hiszpańską gazetą Marca, że gdy dorastał, jego idolem był Cristiano Ronaldo. W maju 2022 roku odrzucił jednak ofertę swojego wymarzonego klubu i przyjął tę od Paris Saint-Germain, w którym grał od pięciu lat na zasadzie "wypożyczenia" od klubu AS Monaco, do którego dołączył w 2015 roku. W rozmowie z BBC wyznał jednak, że nie wyklucza dołączenia do Realu Madryt w przyszłości. - Nigdy nie wiadomo, co się zdarzy. Nie myślę o przyszłości, myślę tylko o teraźniejszości, a ta teraźniejszość jest taka, że podpisałem nowy trzyletni kontrakt z PSG - powiedział.

ZOBACZ TEŻ: Prezydent Francji trafił wynik i strzelców goli

Macron namówił Mbappe do pozostania w PSG

Mbappe przyznał w rozmowie ze Sports Illustrated, że jednym z czynników, dla których zdecydował się pozostać we francuskim klubie, były rozmowy z prezydentem Emmanuelem Macronem. - Kilka razy rozmawialiśmy przez telefon (...). Macron zadzwonił do mnie i powiedział: "Wiem, że chcesz odejść, ale chcę, żebyś wiedział, że jesteś ważny dla Francji i nie chciałbym, żebyś odchodził. Masz szansę, by napisać tu historię. Wszyscy cię kochają" - przytoczył piłkarz słowa prezydenta Francji.

Emmanuel Macron i Kylian Mbappe Prezydent Francji wytypował wynik spotkania 1/8 finału mundialu Getty Images

Jako reprezentant narodowej drużyny Francji Mbappe zdobył złoty medal mistrzostw świata z 2018 roku. Po tym sukcesie wyznał w rozmowie z magazynem Time, że jego życie "zostało totalnie wywrócone do góry nogami". - Jestem szczęśliwy, żyję życiem, o którym zawsze marzyłem. Ale myślę, że mogłem coś przegapić. Nie miałem tych chwil, które mają tak zwani normalni ludzie w czasie dorastania, takich jak wyjścia z przyjaciółmi, cieszenie się z dobrych momentów - powiedział. O swoim życiu prywatnym nie mówi jednak wiele, a w sieci mnożą się spekulacje na temat jego potencjalnych partnerek.

Mbappe rozważał odejście z reprezentacji Francji

Na Mbappe w zeszłym roku spadła fala krytyki, w tym o charakterze rasistowskim, po tym jak w meczu ze Szwajcarią na Euro 2020 nie udało mu się zdobyć gola podczas rzutu karnego. Francja odpadła wówczas z rozgrywek, a piłkarz rozważał nawet zrezygnowanie z gry dla Trójkolorowych. - Myślałem, że nie mogę grać dla ludzi, którzy myślą o mnie, że jestem małpą; nie mogę dłużej grać - wyznał. Dodał, że rozmowy z bliskimi pomogły mu podjąć decyzję, aby jednak kontynuować grę we francuskiej reprezentacji. - Poddanie się nie byłoby dobrą wiadomością, bo jestem przykładem dla wielu osób - powiedział.

Po wczorajszym meczu z Polską trener francuskiej reprezentacji Didier Deschamps podkreślił, że Mbappe "nie rozegrał najlepszego meczu", ale "pokazał, że w jednej chwili potrafi zmienić wynik". - Kylian to Kylian. On wyraża siebie swoimi nogami i robi to bardzo dobrze. - Francja potrzebowała i zawsze będzie potrzebować wielkiego Mbappe - zaznaczył. Z kolei sam piłkarz podkreślił, że jego jedynym celem jest zdobycie mistrzostwa świata. - Przyjechałem, aby wygrać mistrzostwa świata, nie Złotego Buta. Jestem tutaj, aby wygrywać z drużyną - powiedział.

Autor:pb//az

Źródło: tvn24.pl, Marca