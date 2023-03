Przeżył na morzu 24 dni jedząc keczup. Producent keczupu chce mu teraz dać nową łódź

Nowa łódź dla "dzielnego żeglarza"

Kiedy uratowany 47-latek powrócił do domu, odszukać go postanowiła firma Heinz, której keczup miał uratować karaibskiego rybaka. Firma wystosowała w mediach społecznościowych apel o pomoc w odnalezieniu "dzielnego żeglarza", aby "uczcić jego bezpieczny powrót do domu i pomóc mu kupić nową łódź". We wtorek 28 lutego przedsiębiorstwo poinformowało, że poszukiwania Elvisa Francois zakończyły się sukcesem.