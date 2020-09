Milionerzy: pytanie o dramat Wyspiańskiego za 75 tysięcy złotych

Co trapi wieś Gręboszów w "Klątwie" Stanisława Wyspiańskiego?

"Klątwa" to dramat Stanisława Wyspiańskiego. Opowiada o wydarzeniach we wsi Gręboszów, która zmagała się z dotkliwą suszą. Poprawna odpowiedź na pytanie z "Milionerów" to C.