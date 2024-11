Pytanie o twórczość Mickiewicza za 20 tysięcy złotych w "Milionerach"

Pan Michał Szumacher pochodzi z Gdańska, jest inżynierem budownictwa i pracuje jako kierownik budowy. W poniedziałkowym odcinku programu "Milionerzy" walczył o główną nagrodę. Gdy Hubert Urbański odczytał pytanie za 20 tys. zł, uczestnik miał do dyspozycji jeszcze dwa koła ratunkowe - pół na pół i telefon do przyjaciela. Pierwsze koło, pytanie do publiczności, wykorzystał przy okazji poprzedniego pytania, które było warte 10 tys. zł.