Pytanie w "Milionerach" o element galowego munduru żołnierzy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich

czytaj dalej

Sky Bridge 721 to najdłuższy wiszący most dla pieszych na świecie. Znajduje się w Górach Orlickich przy granicy z Polską. Pierwszych turystów ma przyjąć 13 maja. Przez internet można już kupować bilety lub je rezerwować. Co pół godziny na most będzie mogło wejść 200 osób.