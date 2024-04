Tomasz Boruch został w środę kolejnym zwycięzcą programu "Milionerzy". To już siódmy uczestnik show stacji TVN, któremu udało się odpowiedzieć na wszystkie pytania na drodze do miliona. Kim jest nowy milioner?

W środowym odcinku programu "Milionerzy" wziął udział Tomasz Boruch z Warszawy. Po wtorkowym odcinku na drodze do miliona stało mu już tylko jedno pytanie: W jakiej cieśninie znajdują się dwie wyspy zwane wczorajszą i jutrzejszą, które dzielą niespełna cztery kilometry, ale aż 21 godzin różnicy czasu? A: w ciśnienie Bosfor; B: w Cieśninie Magellana; C: w Ciśnienie Kaletańskiej i D: w Cieśninie Beringa. Uczestnik show prawidłowo odpowiedział, że chodzi o D - Cieśninę Beringa, na środku której znajdują się Wyspy Diomedesa. Duża Diomeda należy do Rosji, a Mała Diomeda do Stanów Zjednoczonych, pomiędzy nimi przechodzi granica daty.