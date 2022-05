Pytanie z "Milionerów" za 20 tysięcy złotych o Zawiszę Czarnego

Pani Danuta odpowiedziała poprawnie na pięć pytań i zbliżała się do drugiego progu, gwarantującego wygraną w wysokości 40 tysięcy złotych. By go osiągnąć, musiała wskazać jeszcze dwie właściwe odpowiedzi. Do dyspozycji wciąż miała wszystkie trzy koła ratunkowe.

Zawiszy Czarnemu przypisuje się uratowanie królewskiego sztandaru w krytycznym momencie bitwy:

Zawisza Czarny z Garbowa jest symbolem męstwa oraz cnót rycerskich. To od jego imienia pochodzi powiedzenie "polegać jak na Zawiszy", co oznacza "mieć do kogoś całkowite zaufanie". Uczestnik wielu bitew, w tym wojen z zakonem krzyżackim. W 1410 roku wziął udział w bitwie pod Grunwaldem, podczas której miał uratować królewską chorągiew. Jednak nie ma na to jednoznacznych dowodów. Poprawną odpowiedzią na to pytanie jest B.