Kto przyjmuje pozycję lordosis? Pytanie z "Milionerów" za 20 tysięcy złotych

Pozycję lordosis przyjmuje robaczek świętojański w locie, kotka w rui, maratończyk na starcie czy żerująca ośmiornica? Na to pytanie w "Milionerach" odpowiadał pan Mateusz Partyka z Rakoszyc.

Pan Mateusz bez problemu odpowiedział na pierwsze trzy pytania i zdobył dwa tysiące złotych. Z dwóch kół ratunkowych skorzystał przy pytaniu z historii za pięć tysięcy złotych. Zadzwonił wtedy do swojego taty, Andrzeja, a następnie poprosił o odrzucenie dwóch błędnych odpowiedzi. Po chwili namysłu gracz postawił na poprawną odpowiedź i kontynuował grę.

Pozycję lordosis przyjmuje: A: robaczek świętojański w locie B: kotka w rui C: maratończyk na starcie D: żerująca ośmiornica

Pan Mateusz nie znał odpowiedzi na to pytanie. Postanowił jednak zaryzykować i wybrać odpowiedź "C". Niestety nie był to poprawny wybór.