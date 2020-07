Sławni bratankowie i co dalej? Pytanie z "Milionerów" za 20 tysięcy złotych

Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki, oba zuchy, oba żwawi…. A co dalej? "Dziejów świata są ciekawi", "wnet historia ich rozbawi", "niech im Pan Bóg błogosławi" czy "tylko Orban prawi"? Pytanie o dalszą część popularnego przysłowia usłyszał w "Milionerach" pan Nikodem Likus z Katowic.

Nikodem Likus rozpoczął grę w poprzednim odcinku. Odpowiedział wtedy na pięć pytań, zdobywając 10 tysięcy złotych. Wtedy czas programu dobiegł końca. Kolejny odcinek rozpoczął od pytania za 20 tysięcy złotych. Dotyczyło znanego przysłowia.

Dokończ przysłowie: Polak, Węgier - dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki, oba zuchy, oba żwawi…

A: dziejów świata są ciekawi B: wnet historia ich rozbawi C: niech im Pan Bóg błogosławi D: tylko Orban prawi

Pan Nikodem znał zaledwie część przysłowia. Wykorzystał więc pierwsze koło ratunkowe i poprosił o odrzucenie dwóch błędnych odpowiedzi. Na tablicy zostały warianty C i D. Bez dłuższego zastanowienia wybrał C. Zrobił dobrze, bo to poprawna odpowiedź.

Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki

Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki - to historyczne przysłowie, mówiące o przyjaźni narodów polskiego i węgierskiego. W różnych wersjach znane jest zarówno po polsku, jak i po węgiersku.

Polak, Węgier – dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki, oba zuchy, oba żwawi, niech im Pan Bóg błogosławi.

Autor:mmis//rzw