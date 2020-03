Pytanie w "Milionerach" o coś nieprzechodniego wśród przechodnich

"Kłamać", "kochać", "częstować" czy "czesać"? Który z tych czasowników jest nieprzechodni? Na to pytanie we wtorkowym odcinku "Milionerów" odpowiadał pan Mirosław Święcicki z Wrocławia.

By dołączyć do wąskiego grona zwycięzców programu, uczestnik musi poprawnie odpowiedzieć na dwanaście pytań. W trakcie gry może skorzystać z trzech kół ratunkowych - pytania do publiczności, pół na pół oraz telefonu do przyjaciela.