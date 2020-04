Pytanie z "Milionerów" o monarchizm

"W dużym uproszczeniu minarchizm zakłada państwo minimalne, a monarchizm? Zakłada maksymalne, to rojalizm, to zapobieganie narkomanii czy sprzyja demokracji?" - takie pytanie w "Milionerach" usłyszał pan Jarosław Kukiełka z Piotrkowa Trybunalskiego. Za poprawną odpowiedź mógł zdobyć 20 tysięcy złotych.

W dużym uproszczeniu minarchizm zakłada państwo minimalne. A monarchizm?

A: zakłada maksymalne B: to rojalizm C: to zapobieganie narkomanii D: sprzyja demokracji