Miasto, w którym stacje metra przypominają jaskinie w pytaniu z "Milionerów" za 20 tysięcy złotych

Które metro znane jest z tego, że część jego stacji przypomina jaskinie: sztokholmskie, warszawskie, londyńskie czy moskiewskie? Na to pytanie za 20 tysięcy złotych odpowiadała pani Joanna Glinka-Kalisz spod Gliwic.

Zawodniczka rozpoczęła grę w poprzednim odcinku. Wtedy postanowiła wykorzystać pierwsze koło ratunkowe pół na pół. Do gry w kolejnym odcinku przystępowała jeszcze z dwoma kołami – telefonem do przyjaciela i pytaniem do publiczności.