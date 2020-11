W "Milionerach" padło pytanie za milion złotych

W poniedziałkowym odcinku "Milionerów" Hubert Urbański przeczytał pytanie za milion złotych. Pan Maciej powiedział, że marzył, by je usłyszeć. - A teraz się trochę go boję - dodał.

Pan Maciej swoją grę rozpoczął już w czwartkowym odcinku, wtedy odpowiedział poprawnie na 11 pytań, używając przy tym dwóch kół ratunkowych. Z pierwszego - pytania do publiczności - skorzystał podczas pytania za gwarantowane 40 tysięcy złotych o to, kto wypowiedział słowa "reszta jest milczeniem". Najwięcej, bo 53 proc. głosów padło na syna Hamleta. Uczestnik skorzystał z tego wskazania. Była to poprawna odpowiedź. Dzięki temu przeszedł do dalszej gry o największe pieniądze.