Co ma dutek? Pytanie w "Milionerach" za pół miliona złotych

Pani Justyna swoją przygodę w "Milionerach" rozpoczęła już w poprzednim odcinku. Odpowiedziała wtedy poprawnie na dwa pytania, zużywając przy tym dwa koła ratunkowe - pół na pół oraz pytanie do publiczności. W poniedziałkowym odcinku mieszkanka Kołobrzegu musiała przejść przez grę z jednym dostępnym kołem - telefonem do przyjaciela. W poniedziałkowym odcinku "Milionerów" uczestniczka bez zawahania odpowiedziała na pierwsze sześć pytań zadanych przez Huberta Urbańskiego, dzięki czemu zdobyła 75 tysięcy złotych. Pierwsze wątpliwości pojawiły się przy pytaniu za 125 tysięcy złotych o rybę niekoszerną bez płetw brzusznych i łusek .

Pani Justyna nie była pewna odpowiedzi na powyższe pytanie, dlatego zdecydowała się skorzystać z ostatniego koła ratunkowego - telefonu do przyjaciela. Uczestniczka "Milionerów" zadzwoniła do swojej przyjaciółki, która niestety nie wiedziała, czy wyżej opisaną rybą jest karp, węgorz, leszcz czy karaś. Kołobrzeżanka postanowiła zaufać swojej intuicji i ryzykując utratę pieniędzy, poprosiła Huberta Urbańskiego o zaznaczenie odpowiedzi B: węgorz. Była to poprawna odpowiedź.

Na drodze do miliona pani Justyna natrafiła także na pytanie o pierwiastek, od którego pochodzi nazwa Argentyny , z czym poradziła sobie bez najmniejszego kłopotu, gdyż wiedziała, że od srebra (symbol srebra to Ag z łaciny Argentum). Uczestniczka zdobyła 250 tysięcy złotych, a następnie usłyszała pytanie za pół miliona.

Ma to dutek

A: od 3 do 7 otworów bocznych B: siatkę giloszową C: bogactwo D: czubek na czole

Pierwszym skojarzeniem uczestniczki ze słowem "dutek" były pieniądze, dlatego skłaniała się ku odpowiedzi C: bogactwo. Jednak ze względu na brak pewności pani Justyna postanowiła zrezygnować z dalszej gry. Do Kołobrzeżanki trafił czek z wygraną w wysokości 250 tysięcy złotych.

Dutek po góralsku, co to jest siatka giloszowa

Skojarzenie pani Justyny było poprawne, bowiem "dutki" to po góralsku pieniądze, ale pytanie nie dotyczyło tego, co słowo dutek oznacza, a co dutek posiada; a posiada siatkę giloszową. Zatem poprawna odpowiedź to B. Banknoty mają tzw. siatkę giloszową, czyli trudny do podrobienia wzór, służący do zabezpieczenia papierów wartościowych.