Partia piwotalna w pytaniu z "Milionerów" za 125 tysięcy złotych

Którą partię najczęściej nazywa się piwotalną?

A: SLD B: PO C: PSL D: PPPP

Pani Ewa stwierdziła, że słyszała wcześniej o pojęciu partii piwotalnej, nie mogła sobie jednak przypomnieć, co ono oznacza. Wykluczyła od razu odpowiedź D. Oceniła, że na tle pozostałych trzech partii "tylko jedna się wyróżnia". Miała na myśli PSL i wybrała odpowiedź C. Był to dobry wybór.