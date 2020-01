"Milionerzy": ogony w pytaniu za tysiąc złotych

Droga do głównej wygranej w "Milionerach" prowadzi przez dwanaście pytań. Uczestnicy mają do dyspozycji trzy koła ratunkowe - pół na pół, telefon do przyjaciela i pytanie do publiczności. Po drugim i siódmym pytaniu zdobywają kwotę gwarantowaną - odpowiednio tysiąc i 40 tysięcy złotych.