Pytanie w "Milionerach" za 40 tysięcy złotych o kamień winny

Kamień winny to bat na dłużników, zwiększa objętość bitych jajek, wydobywa się z rzek czy jest popularną grą planszową? Na to pytanie za 40 tysięcy złotych w "Milionerach" odpowiadał pan Robert Skalski z Ożarowa.

Uczestnik skorzystał z pierwszego koła ratunkowego dopiero w poniedziałkowym odcinku, w pytaniu za 20 tysięcy złotych. Pytanie to dotyczyło Polaka, który pobił rekord świata na igrzyskach w Rio de Janeiro. Pan Robert nie pamiętał, który ze sportowców tego dokonał, zatem poprosił o pomoc publiczność. Znaczne wskazanie - bo aż 60 proc. - na Anitę Włodarczyk, pozwoliło mu wybrać właściwą odpowiedź, dzięki czemu przeszedł do pytania za gwarantowane 40 tysięcy złotych.

Kamień winny:

A: to bat na dłużników B: zwiększa objętość bitych białek C: wydobywa się z rzek D: to popularna planszówka.