Milionerzy: jednostka miary reaktywności reaktora jądrowego to? Pytanie i odpowiedź za pół miliona złotych

Jednostka miary reaktywności reaktora jądrowego to: euro, złoty, rubel czy dolar? Takie pytanie usłyszał w "Milionerach" pan Jacek Iwaszko z Warszawy. Poprawna odpowiedź warta była pół miliona złotych.

Dziewiąte pytanie za 125 tysięcy dotyczyło rośliny, która wydziela zapach piżma. Pan Jacek wskazał szczwół plamisty. Miał rację. Większego problemu nie miał również z pytaniem za ćwierć miliona złotych. Uczestnik miał wskazać, kto jest kompozytorem opery "Wesele Figara". Zdecydowanie zaznaczył, że chodzi o Wolfganga Amadeusza Mozarta. To również był dobry wybór.

Jednostka miary reaktywności reaktora jądrowego to:

A: euro B: złoty C: rubel D: dolar.

Jaka jest jednostka miary reaktywności reaktora jądrowego?

Jednostka miary reaktywności reaktora jądrowego to dolar. Odnosi się ona do udziału neutronów opóźnionych, które decydują o możliwości sterowania pracą reaktora. Poprawna odpowiedź na pytanie z "Milionerów" to D.