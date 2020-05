Pytanie z "Milionerów" o otwory w kuli do bowlingu

Co to jest bryzol? Jedno z pytań pani Barbary - za tysiąc złotych

Ile wszystkich otworów ma klasyczna kula do bowlingu?

Pani Barbara od razu odrzuciła odpowiedzi "A" i "B". Choć miała jeszcze jedno koło ratunkowe, postanowiła zaryzykować i strzeliła, że klasyczna kula do bowlingu ma cztery otwory. Niestety, była to błędna odpowiedź.

Jak wygląda kula do bowlingu?

Kula do bowlingu to nic innego jak kula do kręgli. Klasyczna ma zwykle otwory na kciuk i dwa inne palce. Prawidłową odpowiedzią na to pytanie jest zatem "B". Klasyczna kula do bowlingu ma trzy otwory.