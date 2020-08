Milionerzy: problem z pierwszym pytaniem i konieczna pomoc publiczności

Fontanna Manneken Pis - Siusiający Chłopiec - jest wizytówką Brukseli. A Jeanneke Pis - Siusiająca Dziewczynka?

A: Paryża B: Berlina C: Madrytu D: też Brukseli

Uczestnik nie znał odpowiedzi na to pytanie. Nie kojarzył też takiej fontanny. Poprosił więc o pomoc publiczność.

Zdecydowana większość, bo 69 procent osób na widowni wskazała na odpowiedź D. 18 procent osób wybrało C, dziewięć procent postawiło na A, zaś cztery procent odpowiedziało, że to B. Pan Bartosz posłuchał większości i postawił na D. Był to dobry wybór.