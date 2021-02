Pytanie w "Milionerach" o powietrzno-morską operację wojskową Overlord

Największym nowożytnym manewrem desantowym była powietrzno-morska operacja Overlord, która rozpoczęła się 6 czerwca 1944 roku: w Ardenach, w Wogezach, nad Marną czy w Normandii? Na to pytanie za 20 tysięcy złotych odpowiadał pan Adrian Pietrzak z Krakowa.

Pan Adrian Pietrzak swoją grę rozpoczął już w poprzednim odcinku "Milionerów". Wtedy zużył dwa koła ratunkowe - pytanie do publiczności oraz pół na pół. W środę miał zatem do dyspozycji tylko jedno koło - telefon do przyjaciela. Skorzystał z niego przy pytaniu za 20 tysięcy złotych.