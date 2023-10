Czy pytania będą trudniejsze? Dwa miliony do wygrania w popularnym teleturnieju

"Milionerzy" edycja specjalna 2 mln zł – zasady

Najszybszy uczestnik eliminacji w wielkim finale dostanie od prowadzącego ofertę: "Zabierasz to, co masz czy grasz o dwa miliony złotych?". Aby grać dalej, będzie musiał zainwestować część swojej dotychczasowej wygranej. Ile konkretnie? - Jest to rodzaj licytacji - mówił Hubert Urbański w "Dzień Dobry TVN". Kwota, którą ostatecznie wygra finalista, będzie składała się z pieniędzy, które zdobył w odcinku eliminacyjnym i tych, które wywalczy w finale. Wszystkie wygrane w finale będą podwojone już od pierwszego pytania. Jeśli najszybszy uczestnik w eliminacjach odcinka finałowego nie będzie chciał zaryzykować i odmówi wejścia z częścią swojej dotychczasowej wygranej, zachowa ją w całości. Pozostali uczestnicy, którzy przeszli eliminacje, ale nie zagrają w finale, również zachowują swoje wygrane z odcinków eliminacyjnych. Zmieni się zasada dotycząca progów gwarantowanych. W zwykłych odcinkach są po drugiej (1000 zł) i po siódmej (40 tys. zł) poprawnej odpowiedzi. W rozgrywce o 2 mln zł drugi próg będzie ruchomy: zawodnik ustawi go sobie sam. Dotyczy to wszystkich dziewięciu odcinków. - Przed każdym pytaniem zapytam zawodnika, czy to ma być próg gwarantowany. Można sobie go ustawić na przykład na pół miliona - mówi Urbański.