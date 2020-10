W "Milionerach" pytanie o pieśń. Większość publiczności nie znała poprawnej odpowiedzi

"Ja w mej chacie spać nie mogę: chcę u ciebie spać, kolego! Moje okna są na drogę, a po drodze poczty biegą". To fragment pieśni wiejskiego listonosza, waletującego studenta, żołnierza czy Tadeusza Różewicza? Na to pytanie za gwarantowane 40 tysięcy złotych odpowiadał pan Adam Mielczarek z Warszawy.

W poniedziałkowych "Milionerach" zagrał innowator z Warszawy. Pan Adam w trakcie gry o milion mógł wykorzystać trzy koła ratunkowe - pół na pół, telefon do przyjaciela oraz pytanie do publiczności. Z koła, które eliminuje dwie błędne odpowiedzi skorzystał już podczas pierwszego pytania o tzw. rusztowanie warszawskie. Dzięki pomocy "pół na pół" zaznaczył poprawną odpowiedź i przeszedł do kolejnego pytania.