Pytanie w "Milionerach" o talerz Venus Rosewater. Nowe koło ratunkowe

Pozłacana patera nazywana talerzem Venus Rosewater jest trofeum: Miss Universe, superszefa kuchni, mistrzyni Wimbledonu czy najlepszego SPA? Na to pytanie w "Milionerach" odpowiadał pan Jan Sękowski z Warszawy.

Zmiana koła ratunkowego

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce premierowe odcinki "Milionerów" odbywają się bez udziału publiczności. To istotna zmiana w formule teleturnieju. Widownia miała dotychczas bardzo istotną funkcję, gdyż jej głos był jednym z kół ratunkowych, które służyły graczom. Każdy z uczestników mógł poprosić Huberta Urbańskiego o możliwość skierowania "pytania do publiczności", wtedy goście w telewizyjnym studiu mogli zaznaczyć, która z odpowiedzi jest ich zdaniem poprawna.

Brak publiczności oznacza zmianę w kołach ratunkowych. Od 15 lutego zamiast "pytania do publiczności" uczestnik będzie mógł korzystać z koła "zamiana pytania". Gdy pojawi się pytanie, na które gracz nie będzie znał odpowiedzi, będzie mógł je wymienić. Tak samo, jak pozostałych kół - pół na pół oraz telefon do przyjaciela - będzie można go użyć raz podczas gry.