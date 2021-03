Pytanie w "Milionerach" o aminokwasy. Jako punkt odniesienia kawia, kawka, barszcz i wąż

Człowiek musi przyjmować niektóre aminokwasy z zewnątrz w przeciwieństwie do: kawii domowej, kawki zwyczajnej, barszczu zwyczajnego czy węża zbożowego? Na to pytanie w "Milionerach" odpowiadała pani Sabina Pecio.

Pani Sabina Pecio do studia "Milionerów" przyjechała z województwa warmińsko-mazurskiego, z miejscowości Szczęsne. W pytaniu za 75 tysięcy złotych musiała wykazać się wiedzą z zakresu biologii.

Człowiek musi przyjmować niektóre aminokwasy z zewnątrz w przeciwieństwie do:

A: kawii domowej B: kawki zwyczajnej C: barszczu zwyczajnego D: węża zbożowego

Aminokwasy

Aminokwasy pełnią ważne funkcje, m.in. budują białko w organizmie i odpowiadają za jego prawidłowe funkcjonowanie. Ludzie oraz zwierzęta muszą uzupełniać je poprzez dietę, natomiast rośliny same potrafią je wytwarzać. Kawia domowa, kawka zwyczajna i wąż zbożowy to gatunki zwierząt. Barszcz zwyczajny to roślina.