Co łączy Kolumbię z Kolumbią Brytyjską? Pytanie z "Milionerów"

Co łączy Kolumbię z Kolumbią Brytyjską?

Kolumbia a Kolumbia Brytyjska

Kolumbia to kraj w Ameryce Południowej, który leży nad Pacyfikiem i ma swoją stolicę w Bogocie. Kolumbia Brytyjska natomiast to prowincja w zachodniej Kanadzie, która również leży nad Oceanem Spokojnym, ale jej stolicą jest Victoria. Poprawna odpowiedź na pytanie z "Milionerów" to B. Kolumbię z Kolumbią Brytyjską łączy to, że obie leżą nad Pacyfikiem.