Które zdanie o rzece Bug jest prawdziwe? Pytanie w "Milionerach" za 125 tysięcy złotych

Do pytania za 125 tysięcy złotych dotarł z dwoma kołami ratunkowymi - telefonem do przyjaciela oraz pół na pół.

Co jest prawdą o Bugu, który jest dopływem Narwi?

A: jest dłuższy od Narwi B: jest krótszy od Narwi C: ma źródła w Polsce D: wpada do Wisły

Zadaniem uczestnika było wskazanie prawdziwego zdania na temat Bugu. Czwarta najdłuższa rzeka w Polsce ma źródło w Werchobużu (Ukraina), co czyni odpowiedź "C" błędną. Odpada również możliwość "D", gdyż Bug nie wpada do Wisły, tylko do Narwi - co zresztą zostało podkreślone w pytaniu.