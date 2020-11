Co góral kawaler zdobi piórkiem, a żonaty już nie? Pytanie w "Milionerach" za 20 tysięcy złotych

Co góral kawaler zdobi piórkiem, a żonaty już nie: portki, kłobuk, cuchę czy kierpce? Na to pytanie odpowiadała Karolina Szcześniak, studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Za wskazanie poprawnej odpowiedzi mogła wygrać 20 tysięcy złotych.

Zawodniczka podchodziła do tego pytania z dwoma kołami ratunkowymi. Do dyspozycji pozostały jej pół na pół oraz telefon do przyjaciela. By wygrać milion, pani Karolina musiała odpowiedzieć jeszcze na siedem pytań.