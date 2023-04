Co gdy w dobrym jest humorze, to zęby szczerzyć może? Pytanie w "Milionerach" za 40 tysięcy złotych

Na drodze do miliona pan Krzysztof natrafił jednak na pytanie, które sam określił jako "ciekawe". Uczestnik zaczął głośno myśleć i porównał rozmowę z Hubertem Urbańskim do metody gumowej kaczuszki. Wyjaśnił, że to często używana w programowaniu metoda tłumaczenia kaczuszce lub innemu obiektowi przewidywane funkcje każdego segmentu kodu. Pan Krzysztof liczył na to, że właśnie w taki sposób uda mu się rozwiać wątpliwości związane z odpowiedzią na pytanie warte 40 tysięcy złotych.

Gdy w dobrym jest humorze, to zęby szczerzyć może:

Prawidłowa odpowiedź - dziewoja opoja

Szczeżuja to gatunek małża z rodziny skójkowatych. Zatem szczeżuja wuja to po prostu małż należący do wujka. Karabela to szabla z anatomiczną rękojeścią w formie głowy ptaka, charakterystyczna dla terenów Polski, kojarzona z sarmatyzmem. Iranka to azjatycki ptak z rodziny drozdowatych. Dziewoja to dawne słowo określające młodą, dorodną kobietę, a opój to pogardliwe określenie na człowieka nadużywającego alkoholu. Z powyższego zestawienia jedynie "dziewczyna pijaka" może szczerzyć zęby, gdy jest w dobrym humorze, więc poprawną odpowiedzią na to pytanie w programie "Milionerzy" jest B.