Co Cyprian Kamil Norwid napisał o Chopinie? Pytanie z "Milionerów"

Z pierwszego koła ratunkowego uczestnik skorzystał już na samym początku. W pytaniu o drzewa zadzwonił do swojej żony, która wskazała mu poprawną odpowiedź. Kolejne dwa koła wykorzystał przy pytaniach za 10 tysięcy i 20 tysięcy złotych. Od tej pory gracz musiał radzić sobie sam.

Cyprian Kamil Norwid napisał o Chopinie: "Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem…

A: Francuz" B: Europejczyk" C: świata obywatel" D: diabeł wcielony"

Co Cyprian Kamil Norwid napisał o Chopinie?

Dzień po śmierci Fryderyka Chopina Cyprian Kamil Norwid napisał w nekrologu "Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel". Poprawna odpowiedź na to pytanie to C.