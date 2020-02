Pytanie w "Milionerach" za pół miliona

Bisior powstaje z przędzy jedwabników, ze złota, z końskiego włosia czy z wydzieliny małży? Na to pytanie w "Milionerach" za 500 tysięcy złotych odpowiadała pani Judyta Perczak.

Pani Judyta z Rzeczniowa-Kolonii w "Milionerach" dotarła do dziesiątego pytania za pół miliona złotych. W poprzednim odcinku zmierzyła się m.in. z pytaniem dotyczącym melchiora.

Całun z Manoppello wykonany jest z bisioru, czyli z czego?

A: z przędzy jedwabników B: ze złota C: z końskiego włosia D: z wydzieliny małży

Pani Judyta była ciągle w posiadaniu koła ratunkowego - pytania do publiczności. Kusiło ją, by zaryzykować i zaznaczyć odpowiedź A: "z przędzy jedwabników", ale postanowiła poprosić o pomoc widownię.

Najwięcej głosów - bo 37 proc. - zdobyła odpowiedź D: "z wydzieliny małży". Na drugim miejscu uplasowała się odpowiedź C: "z końskiego włosia" - 28 proc. Tuż za nią była odpowiedź A: "z przędzy jedwabników" - 27 proc. Zaledwie według ośmiu procent głosów poprawną odpowiedzią jest B: "ze złota".

Bisior

Bisior, który bywa nazywany jedwabiem morskim, służy małżom do przytwierdzania się do podłoża. To właśnie z tej tkaniny powstała relikwia chrześcijańska zwana całunem z Manoppello.