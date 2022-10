Międzynarodowy Dzień Dziewczynek. 11 października po raz 11. obchodzimy święto dziewcząt

Dzień Dziewczynek – jaki jest jego cel

Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Dziewczynek Zgromadzenie Ogólne ONZ zwróciło uwagę na kwestię praw dziewczynek i wyzwania przed nimi stojące. To między innymi problem dostępu do edukacji, przymusowe małżeństwa, przemoc fizyczna i seksualna czy też brak dostępu do odpowiednich warunków sanitarnych. Takie kwestie nagłaśniają m.in. UN Women i UNICEF. "Dziewczęta na całym świecie nadal stoją przed bezprecedensowymi wyzwaniami związanymi z edukacją, fizycznym i psychicznym samopoczuciem oraz ochroną niezbędną do życia bez przemocy" - zauważa ONZ. "W ciągu ostatnich 10 lat rządy, decydenci polityczni i opinia publiczna zwrócili większą uwagę na kwestie istotne dla dziewcząt, a także stworzyli więcej możliwości, aby ich głos został usłyszany na scenie globalnej. Mimo to inwestycje w prawa dziewcząt są nadal ograniczone, a dziewczęta borykają się z niezliczoną liczbą wyzwań, które uniemożliwiają im realizację swojego potencjału. Sytuację pogarszają kryzysy, takie jak zmiany klimatu, pandemia COVID-19 i konflikty humanitarne" - podkreśla ONZ. W komunikacie z okazji 10. rocznicy Dnia Dziewcząt zwrócono uwagę, że pandemia pogorszyła sytuację dziewcząt na świecie i zniweczyła istotne osiągnięcia poczynione w ciągu ostatniej dekady.