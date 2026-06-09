Ciekawostki Te miasta mogą się pochwalić najlepszą kuchnią. Nowy ranking

Peru. Lima na nagraniach archiwalnych Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Nowe zestawienie ukazało się w poniedziałek. Magazyn "Time Out" przygotował je na podstawie opinii 24 tysięcy osób, które oceniły jakość lokalnej kuchni. Pod uwagę wzięto 150 miast na całym świecie. "Naszym celem jest uhonorowanie szefów kuchni, restauracji i ulicznych straganów z jedzeniem, które zasilają kulinarne życie miasta, łącząc mieszkańców i turystów, by wspólnie delektowali się jedną z największych przyjemności życia: wyśmienitym posiłkiem" - podkreśla magazyn. Opinie ankietowanych zestawiono następnie z głosem ekspertów.

Najlepsze miasta do jedzenia w 2026 roku

Na pierwszym miejscu rankingu znalazła się stolica Peru, Lima. Autorzy zestawienia odnotowali, że lokalne restauracje systematycznie znajdują się w czołówkach światowych rankingów. Z badania wynika, że 80 procent mieszkańców Limy doceniło lokalną scenę gastronomiczną, a 85 procent uznało ją za przystępną cenową, "co czyni ją najtańszym miastem na liście pod względem jedzenia poza domem" - napisano.

Lima powszechnie uznawana jest za kulinarną stolicę Ameryki Łacińskiej i słynie z owoców morza i przysmaków takich jak ceviche oraz causa a la limeaa - przypomina stacja CNN.

Drugie miejsce zajął Bangkok w Tajlandii. Autorzy rankingu zauważają, że miasto właśnie teraz wydaje się wyjątkowo ekscytujące dzięki kuchni ulicznej, która przeżywa prawdziwy renesans, a także dzięki "nowemu podejściu do tajskiej kuchni", które "naprawdę pokazuje, jak daleko można się posunąć, wykorzystując lokalne smaki". 81 procent mieszkańców stolicy doceniło jakość i różnorodność lokalnej kuchni.

Podium domyka Meksyk. 80 procent pytanych docenia jakość lokalnych restauracji, a 73 procent ocenia je jako przystępne cenowo. "Kuchnie w Meksyku to obecnie prawdziwa uczta smaków z całego świata" - podkreślono.

Znajdujący się na czwartej pozycji Londyn zyskał uznanie 96 procent mieszkańców, którzy stwierdzili, że jedzenie "na mieście" jest "dobre" lub "niesamowite". Dużo mniej osób - 42 procent - stwierdziło jednak, że jest przystępne cenowo. Brytyjska stolica nadal cieszy się wśród mieszkańców opinią miasta znanego z eleganckich lokali - 60 procent ankietowanych uważa, że Londyn słynie przede wszystkim z ekskluzywnych restauracji i lokali na specjalne okazje.

Piąta w zestawieniu Barcelona została doceniona przez 82 procent mieszkańców za jakość jedzenia. "Obecnie Barcelona przeżywa fascynujący okres pełen sprzeczności na scenie kulinarnej. Z jednej strony jest to hiszpańska stolica awangardy i wykwintnej kuchni (...), z drugiej strony znani szefowie kuchni powracają do korzeni tradycyjnej kuchni katalońskiej (...)" - napisano.

Pełne zestawienie najlepszych miast pod względem kulinariów prezentuje się następująco:

1. Lima, Peru 2. Bangkok, Tajlandia 3. Meksyk, Meksyk 4. Londyn, Wielka Brytania 5. Barcelona, Hiszpania 6. Ho Chi Minh, Wietnam 7. Melbourne, Australia 8. Pekin, Chiny 9. Ateny, Grecja 10. Lizbona, Portugalia 11. Kapsztad, RPA 12. Osaka, Japonia 13. Bangalore, Indie 14. Neapol, Włochy 15. Nowy Jork, USA 16. Hong Kong 17. Buenos Aires, Argentyna 18. Marsylia, Francja 19. Kopenhaga, Dania 20. Medellin, Kolumbia

"Miasta z tej listy słyną ze swoich składników, kultowych potraw i bogatej historii kulinarnej, która wpłynęła na zwyczaje żywieniowe ludzi na całym świecie" - podkreśliła Virigina Gil z amerykańskiego wydania "Time Out" w komentarzu dla CNN.