"Ciała kosmitów" poddane kolejnym badaniom. "Nie ma dowodów na montaż lub manipulację"

Jak informuje "New York Post", w poniedziałek 18 września badacze Naukowego Instytutu Zdrowia meksykańskiej marynarki wojennej poddali domniemane szczątki istot pozaziemskich analizie. Cytowany przez dziennik Jose Zalce Benitez, dyrektor instytucji, przekazał, że z badań wynika, iż należały do "pojedyńczych​​ szkieletów" i "nie ma dowodów na montaż lub manipulację czaszkami".

Profesor Brian Cox: "zbyt humanoidalne, aby mogły być prawdziwe"

Teorii Meksykanów nie podziela znany angielski fizyk, profesor Brian Cox. We wpisie na obserwowanym przez ponad trzy miliony użytkowników koncie na platformie X (dawniej Twitter) naukowiec stwierdził, że jego zdaniem szczątki są "zbyt humanoidalne, aby mogły być prawdziwe". "Jest bardzo mało prawdopodobne, by inteligentne gatunki, które wyewoluowały na innych planetach, wyglądały jak my. Poza tym, wyślijcie próbki do 23andMe (firma zajmująca się badaniami genetycznymi - red.), nie mówiąc już o najbliższym uniwersytecie. Oni w 10 minut dadzą wam odpowiedź" - zasugerował Cox meksykańskiemu ufologowi i jego ekipie.