Narzędzia z jaskini pod Ojcowem mają pół miliona lat. Używali ich przodkowie neandertalczyków

Około pół miliona lat temu powstały krzemienne narzędzia znalezione pod Ojcowem (Małopolska) w latach 60. ubiegłego wieku. To najnowsze ustalenia naukowców, którzy ponownie przeanalizowali zabytki ukryte przez całe tysiąclecia w jaskini na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Z badań wynika, że to jedne z najstarszych przedmiotów stworzonych przez człowieka na terenie współczesnej Polski. Wcześniej sądzono, że narzędzia powstały kilkadziesiąt tysięcy lat temu.

Naukowcy: w Polsce nie ma starszych pozostałości

Narzędzia, które zostały poddane analizie, to między innymi prymitywne noże - zgrzebła. Większość pozostałości to jednak odpadki, powstałe w trakcie wytwarzania przedmiotów.

Pierwsi ludzie na terenie dzisiejszej Polski

- Zdziwiło nas, że pół miliona lat temu ludzie na tym obszarze przebywali w jaskiniach, bo nie były to najlepsze miejsca do obozowania. Wilgoć i niska temperatura zniechęcały do tego. Z drugiej strony jaskinia stanowi naturalne schronienie. Jest zamkniętą przestrzenią, daje poczucie bezpieczeństwa. Odnaleźliśmy ślady mogące wskazujące na to, że przebywający tam człowiek używał ognia, co zapewne pomagało oswoić te ciemne i wilgotne miejsca - poinformowała naukowczyni z UW.