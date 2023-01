Mieli się wspiąć na 118-piętrowy wieżowiec, by zrobić zdjęcie na Instagram. Policja wszczęła śledztwo

czytaj dalej

Sieć Carrefour Polska chce otworzyć dwa sklepy w lokalizacjach, w których do tej pory były hipermarkety Tesco. Chodzi o placówki w Gorzowie Wielkopolskim oraz we Włocławku. Wnioski w tej sprawie wpłynęły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.