Pochowani twarzą do ziemi, bez dłoni lub rąk. "To mogą być skazańcy z miejskiej szubienicy"

Na placu budowy apartamentowca przy ulicy Spokojnej w Lublinie odkryto najpierw szkielety żołnierzy Wehrmachtu, a później bunkier z czasów II wojny światowej. Archeolodzy wciąż jednak nie opuszczają tego miejsca. Obok odkryli też starsze o kilka wieków pochówki. Jedna z osób leżała twarzą do ziemi. Inną pochowano z kontuszem złożonym w stopach.

W ziemi leżały też m.in. liczne butelki po wodzie mineralnej produkowanej w Austrii i Czechach, a także pozostałości po amunicji wystrzelonej z broni niemieckiej i radzieckiej, co wskazuje, iż w tunelach doszło w 1944 roku do bezpośrednich starć pomiędzy żołnierzami Wehrmachtu i Armii Czerwonej.

W źródłach pisanych nie było żadnej wzmianki o bunkrze

- Właśnie zakończyliśmy badanie tego obiektu. Nie wiemy na sto procent, czy był to faktycznie schron. Równie dobrze mógł być to bunkier czy też podziemny magazyn wojskowy. Tak czy owak, założenie składało się z kilku połączonych ze sobą korytarzy i klatki schodowej – mówi kierujący pracami archeologicznymi doktor Rafał Niedźwiadek, właściciel firmy Archee.

To najprawdopodobniej jedyny taki obiekt w Polsce

Archeolodzy odkryli też, że schron został wybudowany metodą górniczą, a nie – jak to zazwyczaj bywa - na powierzchni gruntu. – W Polsce najprawdopodnije nie ma drugiego tego typu obiektu – podkreśla archeolog.

Wszystko wskazuje na to, że odkryto jedynie fragment budowli. – Wiemy, że na pewno ciągnie się ona dalej w kierunku południowym. Nie jesteśmy jednak w stanie ocenić dokąd sięga. Być może do pierzei starych kamienic przy ulicy Spokojnej. Krążą bowiem pogłoski, że w jednym z tych budynków było zejście do podziemi – zaznacza dr Niedźwiadek.