Zainteresowanie lotami do Warszawy większe o 339 procent. Jest powód

Zapotrzebowanie na loty do Warszawy w tegoroczne wakacje jest wyższe o 339 procent względem zeszłego roku, oszacowała hiszpańska firma eDreams ODIGEO. Jej zdaniem wynika to z faktu, że w stolicy Polski wystąpi amerykańska gwiazda Taylor Swift. Podobna sytuacja ma miejsce w innych europejskich miastach, a rekordzistą jest Sztokholm.

We wtorek hiszpańska firma turystyczna eDreams ODIGEO przedstawiła nowe statystyki dotyczące popytu na loty do miast Europy w nadchodzące wakacje. Podkreślono, że w niektórych przypadkach jest on dużo wyższy w tym roku niż w latach poprzednich. Według firmy wynika to z faktu, że w maju rozpocznie się europejska część trasy koncertowej "The Eras Tour" amerykańskiej piosenkarki Taylor Swift.

Większy popyt na loty do Europy

Firma eDreams ODIGEO przekazała, że największy wzrost zapotrzebowania na loty dotyczy Sztokholmu - aż sześciokrotnie więcej niż przed rokiem osób chce się udać do stolicy Szwecji w okolicach 17-19 maja, kiedy to Taylor Swift ma tam zaplanowane trzy występy.

W okolicach daty zaplanowanych koncertów Taylor Swift w Warszawie do stolicy Polski chce przylecieć aż o 339 proc. więcej osób niż rok temu, co jest drugim najwyższym wynikiem. Artystka wystąpi nad Wisłą trzy razy: 1, 2 i 3 sierpnia zagra na Stadionie Narodowym. Do Edynburga w czasie koncertów Swift chce wybrać się samolotem o 176 proc. więcej osób, do Liverpoolu o 133 proc. więcej, a zapotrzebowanie na loty do Paryża wzrosło o 108 proc. Oprócz tych miast na liście ze znacznym wzrostem zainteresowania są Zurych, Lyon, Mediolan, Amsterdam, Wiedeń i Madryt. W każdym z nich wystąpi amerykańska piosenkarka.

Hiszpańska firma zauważyła, że zapotrzebowanie na loty do wymienionych miast odnotowano głównie za oceanem, co sugeruje duże zainteresowanie amerykańskich fanów europejskimi występami ich idolki. Koncerty Swift to nie tylko radość dla fanów, ale także zastrzyk dla lokalnej gospodarki. Kalifornijskie Centrum Pracy i Gospodarki szacuje, że sześć koncertów Swift w Los Angeles w zeszłym roku przyniosło miastu 320 milionów dolarów.

