Krótki list w budce telefonicznej. "Małe rzeczy bywają bardzo ważne"

Bibliotekarz z hrabstwa North Yorkshire o niecodziennym znalezisku poinformował w sobotę. "W naszej wiosce obok pubu stoi stara budka telefoniczna, którą miejscowi odrestaurowali i przerobili na bibliotekę" - wyjaśnił Brytyjczyk we wpisie, który zamieścił w serwisie X. "Właśnie szedłem na piwo, przejrzałem półki z książkami i znalazłem to" - dodał.

Do wpisu dołączył zdjęcia niewielkiej biblioteki i znalezionego w niej listu, którego autorem jest osoba w kryzysie bezdomności. "Jestem bezdomnym mężczyzną, który większość wieczorów spędza czytając przy pomniku wojennym". Autor notatki, który przedstawił się jako John dodał: "Mój dzień jest trochę bardziej radosny dzięki dostępowi do tych książek".

In our village next to the pub there is an old phone box which the locals have restored and made it into a help yourself library. Georgia and I are the librarians (our garage is full of books). I have just been up to grab a pint and check the book shelves and found this. pic.twitter.com/lsEJP9lM4D — Jason Westerman #MDANT (@westyjase) May 9, 2026 Rozwiń

Wpis w krótkim czasie wyświetliło ponad 70 tysięcy osób, a sprawę opisały lokalne media. Według portalu ITV odrestaurowana budka telefoniczna znajduje się w Kirk Deighton w angielskim hrabstwie North Yorkshire. Okoliczni mieszkańcy w odpowiedzi na list Johna napisali kartkę z podziękowaniami za miłe słowa i propozycją wsparcia - dodał portal ITV.

W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy osób poruszonych listem mężczyzny. "Nie płaczę, nie...", "Jakież to smutne i urocze jednocześnie. John, życzę ci wszystkiego dobrego", "Małe rzeczy bywają bardzo ważne", "Świetna sprawa. To pokazuje, jak można pomagać ludziom, czasami nawet nie zdając sobie z tego sprawy" - czytamy na X.

Nie zabrakło również gorzkich komentarzy. "To smutne, że ten człowiek jest bezdomny. W tym kraju nie powinno to tak wyglądać. Każdy powinien mieć dach nad głową i ciepły posiłek" - stwierdził autor jednego z komentarzy. Nauczycielka akademicka Lisa Mckenzie zwróciła uwagę, że historia z listem udowadnia bardzo wiele rzeczy. "Znaczenie bibliotek, to, że czytanie książek ratuje duszę, docenianie społeczności i wszystkich jej członków, a także pytanie, do cholery, dlaczego w szóstym najbogatszym kraju świata są ludzie w kryzysie bezdomności" - wyliczała we wpisie na X. "Jesteśmy żałosną małą wyspą" - podsumowała.

Rosnący problem w Wielkiej Brytanii

Z danych opublikowanych przez brytyjski rząd w lutym tego roku wynika, że w Anglii przybywa osób w kryzysie bezdomności. Z szacunków wynika, że jesienią 2025 roku 4793 osób nocowało na ulicy. Oznacza to wzrost o 3 proc. w porównaniu z 2024 rokiem i wzrost o 171 proc. w porównaniu z rokiem 2010, gdy wprowadzono obecne metody pomiaru.

Organizacja pozarządowa Crisis po publikacji tych danych zaapelowała do rządu Keira Starmera o pilne działania w zakresie budownictwa socjalnego i zasiłków mieszkaniowych. - Opublikowane dziś dane przedstawiają ponury obraz sytuacji w kraju - komentował szef Crisis Matt Downie. - Liczba osób zmuszonych do spania na ulicy osiągnęła bezprecedensowy poziom - podkreślał. Jak dodał, oficjalne statystyki nie uwzględniają "tysięcy innych osób", w szczególności kobiet zmuszonych do spania na ulicy.

