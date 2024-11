Lekarze ostrzegają, by nie siedzieć w toalecie dłużej niż 10 minut

Zła wiadomość dla osób, które lubią łączyć czas spędzany w toalecie z czytaniem lub scrolowaniem telefonu. Lekarze przestrzegają, że przeciągające się "posiedzenia" mogą prowadzić do problemów zdrowotnych. - Gdy pacjenci zgłaszają się do mnie z problemami, jednym z głównych obszarów, który musimy dogłębnie przeanalizować, jest czas, jaki spędzają w toalecie – potwierdza w CNN dr Lai Xue, lekarz specjalista z Uniwersytetu Teksańskiego zajmujący się leczeniem dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Długie siedzenie w toalecie. Dlaczego to niezdrowe?

Ile czasu przebywać w toalecie?

Zdaniem dr Farah Monzur, dyrektorki Centrum Chorób Zapalnych Jelit w Stony Brook Medicine na Long Island, ludzie powinni spędzać w toalecie średnio od pięciu do dziesięciu minut. Co robić, by nie przesiadywać dłużej? - Spraw, by siedzenie na muszli klozetowej było dla ciebie jak najmniej interesujące. Nie idź z nastawieniem, że będziesz tam siedział długo, bo wtedy będziesz chciał zabrać coś, co zajmie umysł - radzi. Specjaliści proponują, by telefony, czasopisma i książki trzymać z dala od łazienki.