Który samiec wskakuje na grzbiet wybranki i obejmuje ją pod pachami? Pytanie z "Milionerów"

Który samiec godową porą obejmuje krzepko pod pachami swoją wybrankę i na jej grzbiecie zmierza do pobliskiego zbiornika wodnego: ropuchy zwyczajnej, szczura wędrowny, wielbłąda jednogarbnego czy pomrowa? Z tym pytaniem zmierzyła się pani Agnieszka Jankiewicz z Kraszewa.

Już tylko dwa pytania dzieliły panią Agnieszkę od progu gwarantującego wygraną w wysokości 40 tysięcy złotych. Do dyspozycji zawodniczki wciąż pozostały dwa koła ratunkowe – pytanie do publiczności i telefon do przyjaciela.