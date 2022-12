Niewidomy koń Endo ustanowił trzy rekordy Guinnessa jednocześnie

Wagner zaopiekowała się Endo, gdy miała zaledwie 13 lat. Dostała go od swojej babci, która prowadziła stadninę koni. - Wybrałam go, bo wyróżniał się na tle innych źrebaków największą charyzmą - wyjaśniła cytowana na oficjalnej stronie Biura Rekordów Guinnessa Amerykanka. Dodała, że jej koń, gdy był jeszcze w pełni sprawny, osiągał świetne wyniki w różnych zawodach wymagających pokonywania przeszkód. Został nawet "mistrzem kraju na najwyższym poziomie".

Na początku bardzo się bał

Wagner wyjaśniła, że weterynarze ją na to przygotowywali, zakładała więc swojemu koniowi na oczy opaskę, gdy ten jeszcze widział, aby przyzwyczaić go do braku wzroku. - Na początku bardzo się bał, więc zabierałam go na spacery po stodole, a później po terenie posesji. Sytuacja wymagała małych kroków - przekazała Wagner.